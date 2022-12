Incidente sulla rampa di via della Libertà: traffico bloccato per Venezia

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, lungo la rampa in salita di via della Libertà, a Mestre, in corrispondenza della sede dell'Inail. Il sinistro, nel quale sono coinvolti una macchina e uno scooter, ha bloccato provvisoriamente la circolazione dei veicoli in direzione Venezia. Sono state segnalate code fin dallo svincolo della Carbonifera.

Le pattuglie della polizia locale sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Presenti anche le ambulanze del 118 per soccorrere almeno una persona rimasta ferita, che sarebbe stata portata all'ospedale con un codice di media gravità. Attorno alle 12.15 il traffico ha ripreso progressivamente a scorrere.