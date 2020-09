Chiusa l'autostrada A4 fra San Donà e Meolo per incidente

Venerdì mattina l'autostrada A4 è stata chiusa nel tratto San Donà di Piave - Meolo a causa di un incidente avvenuto verso le 8.45 in direzione Venezia: un mezzo pesante che trasportava blocchi di cemento si è rovesciato (per cause da verificare) e ha perso buona parte del carico che si è riversato sulla carreggiata. L’autostrada è stata chiusa immediatamente, così come l’uscita di San Donà.

L’autista, ferito leggermente, è stato trasportato in ospedale e il traffico leggero, rimasto bloccato, viene fatto defluire lentamente in attesa che comincino le operazioni per liberare la carreggiata. Inevitabili i disagi al traffico anche perché il venerdì è una giornata in cui i flussi sono sempre piuttosto elevati.

Nell'incidente sono stati coinvolti due mezzi pesanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i tir mentre i due autisti sono fuoriusciti autonomamente. Il carico di uno degli automezzi, che trasportava sacchi di cemento, è caduto lungo la carreggiata e sono ora in corso le operazioni di recupero del carico e dei mezzi. Presente anche la polstrada.