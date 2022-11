Incidente in Corso del Popolo, bicicletta a terra

Un giovane ciclista è finito a terra lungo Corso del Popolo, a Mestre, nella tarda mattinata di mercoledì 16 novembre. Ha riportato delle ferite la cui gravità non è ancora stata valutata, ma è comunque sempre rimasto cosciente durante il tempo dei soccorsi.

L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Genova e via Bembo, in corrispondenza del supermercato Pam. Sul posto, oltre all'ambulanza del suem 118, sono intervenute le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale di Mestre. Nei minuti successivi il ferito è stato caricato nel veicolo di emergenza e trasportato all'ospedale per le verifiche del caso.

La dinamica è in fase di ricostruzione. Sembra, dalle prime informazioni, che la bici sia caduta in seguito all'impatto con un'automobile in transito. La persona alla guida dell'auto si è regolarmente fermata e gli agenti hanno eseguito i rilievi su entrambi i mezzi coinvolti. Non è stato necessario chiudere la carreggiata, ma le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente causato qualche disagio alla viabilità e il rallentamento del traffico.