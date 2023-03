Schianto contro la cuspide del casello autostradale: ferito

Incidente il 22 marzo alle 15.30 lungo l'autostrada A4, all'altezza di Padova ovest. Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Venezia, è rimasto ferito dopo essere andato a sbattere con la sua Audi A3 contro la cuspide del casello autostradale. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i mezzi della polizia stradale

Dopo che l'uomo è stato liberato dall'abitacolo gli operatori sanitari lo hanno stabilizzato e poi trasportato all'ospedale di Padova. Le sue condizioni, secondo quanto riportato da PadovaOggi, sono rassicuranti, e non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Le cause dell'incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli, sono in corso d'accertamento. Non si esclude una velocità eccessiva, ma anche una banale disattenzione del conducente.