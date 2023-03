Auto finisce contro due autobus in sosta e si schianta su una recinzione

Ha perso il controllo della sua auto, che è finita dritta contro due bus parcheggiati e, infine, si è schiantata su una recinzione in cemento. È rimasto ferito il conducente di un veicolo uscito di strada martedì sera, 14 marzo, in via Giacomo Matteotti a Dolo.

L'autista è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno affidato al personale del 118, il quale lo ha trasferito in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate due ore dopo.