Donna a terra colpita in bicicletta: soccorsa, non è in pericolo

È successo verso le 14 di oggi, lunedì 24 gennaio. C.N., una signora di 62 anni, è stata colpita da una macchina mentre percorreva in bicicletta il tratto poco distante dal comando dei vigili del fuoco, in viale Isonzo a Portogruaro. La donna, una residente del posto, ha perso l'equilibrio nell'impatto con il veicolo ma per fortuna è caduta senza riportare conseguenze gravi.

A soccorrerla per primi sono stati i vigili del fuoco dalla vicina caserma e poi è arrivata l'ambulanza che per accertamenti l'ha trasferita all'ospedale. La signora non sarebbe comunque in pericolo. Sul posto la polizia locale è intervenuta per i rilievi, la registrazione dell'accaduto e la ricostruzione della dinamica.