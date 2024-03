Donna investita a piedi sulla Jesolana nel Portogruarese, ricoverata

All'inizio si era temuto il peggio per una donna che lunedì mattina è stata investita lungo la Jesolana nel territorio portogruarese, mentre camminava a piedi. Partito l'allarme al Suem, un elicottero del 118 si è alzato in volo per evitare rallentamenti e traffico, e poter raggiungere il punto dell'inevstimento recuperando la donna, le cui condizioni sono apparse gravi. Soccorsa e curata, per la signora ha poi proceduto l'ambulanza per il trasferimento all'ospedale, dov'è stata ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Nessuna conseguenza per il conducente al volante del furgone che non ha potuto evitare l'impatto con il pedone. Ora i militari ricostruiranno le responsabilità. Solo sabato sera al Lido un uomo di 67 anni, Stefano La Sorella, ha perso la vita travolto da un'auto in via Sandro Gallo, all'altezza della scuola media Pisani. Al mortale in questo caso sta lavorando la polizia locale di Venezia.