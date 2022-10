Con l'auto nel fosso, donna soccorsa e portata all'ospedale

Schianto nella notte tra sabato e domenica. Una macchina è finita in un canale di scolo dopo essere uscita di strada. Alla guida c'era una donna che è stata portata all'ospedale dal Suem 118 arrivato sul posto per soccorrerla. I vigili del fuoco sono intervenuti verso l'una in via Trentino, in località Liettoli a Campolongo Maggiore. La conducente potrebbe aver perso il controllo dell'auto che è finita prima contro un palo dell'illuminazione pubblica, che è stato abbattuto nell'impatto, e infine lungo un canale di scolo oltre la carreggiata.

Non sarebbe stata rilevata la presenza di altri veicoli al momento dello schianto. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto che ha terminato la corsa nel fossato, mentre la donna alla guida è stata assistita dai sanitari, che l'hanno caricata in ambulanza. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.