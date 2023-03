Auto fuori strada contro il guard rail in A28: conducente ferito

Brutto incidente verso le 10.30 di oggi, lunedì 20 marzo, lungo l'autostrada A28 tra Godega di Sant’Urbano (Treviso) e Portogruaro. Un’auto è finita contro il guardrail, che è stato completamente sollevato per una lunghezza di una decina di metri. L'autista, il 72enne M.C.M., medico residente a Brugnera (Pordenone), è rimasto ferito ma non in modo grave.

I pompieri, accorsi dal distaccamento di Conegliano, hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre l’autista è uscito autonomamente dall'abitacolo ed è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autovie Venete.

Alle 13.30 altro intervento simile sulla A27, subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia: un automobilista, A.A.C., 22enne di Riva del Garda (Trento) dopo aver perso il controllo di una Bmw X1 è andato a impattare contro la cuspide del guardrail, in parte penetrato nell’abitacolo. Il giovane conducente, ferito, è stato soccorso e trasferito in ospedale.