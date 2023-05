Schianto tra due auto e un furgone in autostrada: un ferito

Incidente in autostrada tra due automobili e un furgone. È successo lunedì mattina in A4, poco prima delle 9, tra lo svincolo di Spinea e l'allacciamento della tangenziale di Mestre, in direzione Padova. A causa dello schianto, un automobilista è rimasto ferito.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e estratto da una Volkswagen Passat il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. L'uomo, stabilizzato dai sanitari del Suem 118, è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso.

Inevitabili i disagi ai veicoli in transito, in un orario di punta. La polizia stradale, cui sono spettati i rilievi del caso, e il personale ausiliario autostradale di Cav si sono occupati anche della gestione del traffico, rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della viabilità. Intorno alle 10, il traffico è stato riaperto su due corsie, con le code che nel frattempo hanno raggiunto i 10 chilometri nel tratto tra Martellago-Scorzè e il bivio A4/A57 Dolo. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità.