Schianto tra un'auto e un furgone, due feriti

Prima lo schianto, poi l'auto è finita nel fossato. I vigili del fuoco giovedì mattina hanno messo in salvo una coppia di anziani rimasta ferita in uno scontro con un furgone a Eraclea.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 lulngo la strada provinciale 54, via Ancilotto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'auto su cui viaggiavano i due pensionati ha impattato contro un furgone, il cui autista ne è uscito illeso, e poi ha terminato la corsa nel fossato a lato della carreggiata.

I due feriti, rimasto incastrati in un groviglio di lamiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati agli operatori di un'ambulanza che li hanno accompagnati all'ospedale.