58enne investito e ucciso da un'auto

Un uomo di 58 anni, Mauro Meneghel di Caorle, è morto sabato pomeriggio a causa di un incidente stradale a Torre di Fine, località di Eraclea. La vittima stava passeggiando quando è stata investita da un'auto che inizialmente è fuggita dal luogo dello schianto.

Il conducente del veicolo, 25enne anch'egli residente a Caorle, poco dopo è tornato sul posto. Per lui è scattato l'arresto per omicidio stradale aggravato e sono scattati i domiciliari. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi, ma per il 58enne non c'è stato niente da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.