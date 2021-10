Frontale tra un'auto e un furgone, un morto e tre feriti

Un uomo è morto oggi pomeriggio, sabato 9 ottobre, a causa di un grave incidente stradale a Caorle. Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo le 15 lungo viale Selva Rosata.

A scontrarsi, un'auto guidata dalla vittima e un furgone con a bordo tre persone, tutte rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dai comandi di San Donà e Caorle che hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, per l'automobilista L 42enne veneziano, non c'è stato niente da fare. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.