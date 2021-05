Auto si schianta fuori strada, ferita una 24enne

Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto domenica sera. Stava guidando lungo la provinciale 83, da Ponte di Piave in direzione Noventa, quando ha perso il controllo dell'auto ed è andata fuori strada, schiantandosi contro un albero. La ragazza, residente poco distante, è stata soccorsa dal 118 e portata in elicottero all'ospedale di Mestre, dove sarebbe ricoverata in prognosi riservata.

Non sono chiariti i motivi dell'incidente: secondo i quotidiani locali forse la pioggia ha reso viscido l'asfalto, oppure la 24enne potrebbe aver avuto un malore. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare la donna, estraendola dall'abitacolo distrutto per poi consegnarla ai sanitari per le cure. L'impatto le ha causato lesioni su varie parti del corpo.