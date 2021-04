Investito dal bus da cui era appena sceso: uomo all'ospedale

Un uomo di 69 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mestre per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Jesolo due giorni fa. L'uomo era appena sceso da un autobus Atvo quando il mezzo, ripartendo, lo ha investito.

Il fatto è successo lungo via Mameli, poco dopo le 19 del 31 marzo. L'autobus si era fermato nella piazzola di sosta per far scendere gli unici due passeggeri a bordo. I due sono usciti, come da prassi, dalla porta posteriore e in quel momento il 69enne, per motivi non ancora accertati, è caduto di schiena. L'autista non se ne è accorto, è ripartito e nella manovra una ruota del bus ha investito l'uomo ad una gamba. In quel momento l'autista si è reso conto dell'errore, ha subito fermato la corsa e si è precipitato a prestare soccorso al passeggero.

Nei minuti successivi è arrivato il personale del 118, che ha preso in cura il ferito, rimasto comunque cosciente. La polizia locale, invece, si è messa al lavoro per effettuare gli accertamenti.