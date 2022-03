Incidente tra ferrocisterna piena di olio combustibile e camion

Una ferrocisterna in manovra, carica di olio combustibile, ha investito questa mattina, attorno alle 9.40, la cisterna di un autoarticolato di cereali. L'incidente si è verificato in via dell'Elettricità a Marghera, all'incrocio con via Volta. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e non c'è stata alcuna perdita di prodotto.

I vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa, un'autobotte, carro Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) e dodici operatori, hanno messo in sicurezza il vagone del treno merci, verificando che non ci fossero perdite.

Il rivestimento della ferrocisterna è rimasto danneggiato, ma dopo tutti i controlli del caso, il mezzo ha avuto il via libera per proseguire verso il terminal, dove si è proceduto allo scarico del prodotto, come previsto. Sul posto sono intervenuti anche polizia locale e polizia, per effettuare i primi rilievi e determinare le responsabilità dell'incidente.