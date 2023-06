Schianto a Fossalta di Piave, un ferito soccorso con l'elicottero

Un brutto incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 11 giugno, nel territorio di Fossalta di Piave. Due automobili si sono scontrate lungo via Kennedy, alla periferia del centro cittadino, poco dopo le 22.30. L'impatto è stato violento e i veicoli sono finiti semidistrutti. Una delle persone a bordo è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire ad aprire un varco nelle lamiere e liberarla. Soccorsa e presa in cura dal personale sanitario, è stata caricata nell'elicottero del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale.

Sarebbero rimasti feriti, in modo meno grave, anche gli altri occupanti delle due automobili. Anche loro sono stati soccorsi dal personale medico. Sul punto dell'incidente sono arrivati i carabinieri, al lavoro per accertare le cause e la dinamica dello scontro. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è terminato diverse ore dopo, intorno alle 3 di notte.