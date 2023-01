Investito mentre va al lavoro in bici, in condizioni serie un operaio

Incidente grave alle sette del mattino in via Fratelli Bandiera, all'altezza della sede della Finanza. È successo venerdì, mentre un operaio di 31 anni stava andando al lavoro come sempre raggiungendo lo stabilimento di Fincantieri in bicicletta. Quando la bici ha fatto per attraversare, portandosi dall'altra parte della strada lungo le strisce pedonali, in base alle testimonianze, l'auto è passata senza accorgersi della sua presenza è l'ha urtato in un frontale-laterale facendolo cadere a terra. La macchina, un'Audi Q3, si è fermata dopo l'impatto.

Il giovane operaio di origini bengalesi nella caduta ha sbattuto la testa. Da quel preciso istante a causa del trauma non sarebbe più tornato cosciente fino a sera tarda, quando era già stato trasportato e ricoverato all'ospedale. Serie le sue condizioni: forse il lavoratore 31enne dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Il conducente dell'Audi, un uomo di 41 anni originario del Barese, dopo l'urto ha accostato e ha chiamato i soccorsi. Poi si è preoccupato delle condizioni di salute del giovane dicendo che avrebbe provveduto a comprargli una bici nuova. Ma è lo stato di salute del bengalese in questo momento a destare maggior preoccupazione. Il fatto è stato rilevato dal reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia.