Frontale tra due auto, una in fossato: conducente incastrato nell'abitacolo

Brutto incidente questa mattina a Santa Maria di Sala. Poco prima delle 8.30, due automobili si sono scontrate frontalmente lungo via Cognaro, a causa di una mancata precedenza. Uno dei due veicoli, a seguito dell'impatto, è finito dentro un canale senz'acqua.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente, rimasto incastrato all'interno, e mettere in sicurezza l'area. È spettato ai sanitari del Suem 118 prestare i primi soccorsi al ferito, del quale non si conoscono, per il momento, le condizioni.