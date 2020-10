Frontale a Campagna Lupia, estratto un anziano rimasto bloccato

Frontale fra due auto sabato pomeriggio, verso le 17.40, a Campagna Lupia in via Primo Maggio. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente. I pompieri arrivati da Mira hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un anziano rimasto bloccato all’interno di un’auto, mentre l’altro autista, un giovane, è riuscito a venire fuori autonomamente dal mezzo.

I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasportati all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.