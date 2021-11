Frontale fra scooter, grave un 17enne trasferito a Mestre

Un frontale fra due ciclomotori e un diciassettenne trasferito a Mestre in condizioni serie, ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è successo sabato in tarda serata, all'incrocio fra via Isonzo e via Macchiavelli a Portogruaro. Lì si sono scontrati i due scooter, all'intersezione regolata da uno stop, apparentemente a causa di una mancata precedenza. Su una delle due moto viaggiavano due 17enni, uno alla guida e il passeggero, e sull'altra c'era un 24enne: sono tutti ragazzi del posto.

A causa del violento impatto sono rimasti tutti feriti e sono stati presi in cura dai sanitari del Suem intervenuti sul luogo dell'accaduto. Il passeggero di uno dei due ciclomotori e il 24enne, conducente dell'altro, sono stati portati al Pronto soccorso, mentre il minorenne alla guida è quello che versa in condizioni più gravi ed è stato trasferito all'Angelo di Mestre dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ad intervenire sul posto i carabinieri della radiomobile di Portogruaro, per la viabilità e i rilievi. Ci sono ancora accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Si dovranno capire le ragioni della manovra, anche attraverso una valutazione dei veicoli che sono stati entrambi sequestrati.