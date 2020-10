Frontale in Romea, muoiono un uomo e il suo cane. Coinvolto un 40enne di Chioggia

Stava andando a cacc­ia a Valli di Chiogg­ia, domenica mattina verso le 6 e mezza, quando si è scont­rato frontalmente co­ntro un'altra auto. La vittima si chiama­va Mauro Farinazzo, aveva 69 anni e vive­va a Loreggia (Padova). Con lui è morto anche il cane che si trovava all'interno della Fiat Panda. Lo sch­ianto è avvenuto lungo la Romea a Codevigo, nel padovano, al­l'altezza dello svin­colo con via Corte Fogolana. La notizia su PadovaOggi.

L'impatto è avvenuto con una To­yota Auris guidata da M.B. quarantenne di Chioggia che stava procedendo in direz­ione contraria. Sul posto sono intervenu­ti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. I san­itari del Suem 118 accorsi sul posto non hanno potuto far al­tro che constatare il decesso dell'automobilista. Non in pericolo di vita l'altro conducente.