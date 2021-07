Frontale fra due auto all'alba, 6 persone coinvolte: grave un giovane

L'incidente è accaduto verso le 4.30 della notte tra sabato e domenica a Fossalta di Portogruaro. Elisoccorso da Udine per un uomo giovane che pare fosse alla guida di una delle auto coinvolte. Sarebbe in pericolo di vita

Frontale verso le 4 e mezza dell'alba fra sabato e domenica lungo la statale 14 a Fossalta di Portogruaro: un uomo giovane è stato ricoverato in fin di vita all'ospedale di Udine, trasportato con l'elicottero dei soccorsi che si è alzato dopo l'impatto fra tre macchine, di cui due maggiormente coinvolte. Su una delle vetture viaggiava l'uomo assieme a una donna. Anche lei ha riportato delle ferite importanti ed è stata trasferita all'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove si trova in condizioni stabili. A bordo dell'altra macchina c'erano 4 persone: ferite ma non in modo grave. Sul posto i soccorsi del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per il rilievi.

Tre in tutto le auto coinvolte nello schianto all'alba. Sei i feriti, di cui due, una coppia di coniugi, sono i più gravi. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'uomo e la donna da una Ford Fiesta rovesciata su un fianco. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in elicottero e ambulanza all'ospedale. Feriti anche i 4 occupanti dell’Audi A4 pure loro assistiti e portati in ambulanza per controlli al pronto soccorso. Illesi i due occupanti della terza auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 8.