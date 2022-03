Frontale nel pomeriggio, elisoccorso trasferisce un'autista all'Angelo

L'incidente è successo verso le 16.30, giovedì, in via San Marco a Jesolo. Si è trattato di un frontale in cui due macchine sono rimaste coinvolte, una Ford Kuga e una Marcedes classe A, che si sono scontrate in via San Marco a Jesolo, per cause in fase di accertamento da parte della polizia Municipale. Al volante di entrambe le auto c'erano due signore. Sembra che la Ford, che stava procedendo da Passarella a Ca' Pirami, arrivata alla prima curva davanti all'azienda agricola abbia perso aderenza per via dell'asfalto bagnato per la pioggia e sia andata a invadere la corsia opposta di marcia, dove c'era la Mercedes. L'impatto ha coinvolto l'angolo di una vettura e una fiancata dell'altra, e una delle signore ha avuto la peggio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per tirare fuori dalle macchine le conducenti ferite e mettere i veicoli in sicurezza, e il Suem 118 con l'ambulanza. La donna al volante della Ford, una signora del posto, è stata portata in ospedale a Jesolo per accertamenti, mentre l'altra, sempre jesolana, che guidava la Mercedes classe A, è stata trasferita all'ospedale dell'Angelo di Mestre in elicottero, chiamato dallo stesso 118 intervenuto sul luogo dello schianto, per aver riportato nell'impatto ferite più importanti al bacino. Nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione.