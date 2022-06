Schianto frontale in Romea, morto un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni, Giacomo Zendron, ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la statale Romea, nei pressi dell'incrocio della località Lugo. L'episodio è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che l'impatto tra i veicoli - un furgone e un'automobile - sia stato frontale. Il violento scontro non ha lasciato scampo al giovane alla guida della macchina.

L'allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 7. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma per la vittima non c'era già più nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Chioggia hanno eseguito i rilievi del sinistro, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere i mezzi e la carreggiata in sicurezza. Presenti anche le squadre di Anas, società che gestisce la strada. Le operazioni di soccorso hanno causato il blocco totale del traffico sulla Romea, sia in direzione Mestre che in direzione Chioggia. Alle 10 si registravano ancora lunghe code.

Sembra, dalle prime informazioni emerse, che lo schianto sia avvenuto nel momento in cui l'automobile era impegnata in una manovra di sorpasso. Dalla direzione opposta stava sopraggiungendo l'autocarro e a quel punto lo scontro è stato inevitabile: la macchina è finita schiacciata contro l'altro veicolo. Sono stati i pompieri, arrivati da Mira, ad estrarre l’automobilista dall'abitacolo completamente distrutto. Zendron era residente a Oriago di Mira.