Frontale auto-camion, 15enne grave soccorso con l'elicottero

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in modo molto serio in un frontale, fra un'auto e un camion, accaduto in tarda mattinata giovedì a Fossò, al confine con Campoverardo, frazione di Camponogara, dove un camion che trasportava merci e una macchina, con un anziano del posto e i due nipoti a bordo, si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Il 15enne è stato portato via in elisoccorso, gli altri feriti sono stati assistiti dalle ambulanze del Suem. I due veicoli risultano sequestrati dalla polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, che procede nelle indagini per ricostruire lo scontro. Alle 13 gli agenti sul posto erano ancora impegnati nei rilievi. Verso le 14 è stata riaperta la viabilità precedentemente interdetta per i rilievi e il traffico, complicato anche per la pioggia caduta a dirotto in mattinata sulla zona. Sono intervenute tre autoambulanze, i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere i passeggeri della macchina, il nonno che, a una prima ricostruzione, avrebbe sbandato e i nipoti. Quello seduto sul sedile posteriore, verosimilmente senza cinture, è il 15enne che ha riportato le ferite più gravi. La strada, a tenuta non ottimale per la pioggia, anche leggermente in discesa e questo deve aver complicato il tutto.