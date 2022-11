Frontale al Montiron, in condizioni serie un trentenne

Incidente frontale verso le 16 di lunedì al Montiron, sulla Triestina. Un uomo sui trent'anni al volante di una macchina si è schiantato contro un'autocisterna per il trasporto di benzina che solo per caso viaggiava senza il carico di carburante, andando verso Mestre. L'auto, che procedeva in senso opposto, è finita dritta addosso alla cabina del mezzo pesante e il conducente, rimasto ferito seriamente, con fratture e in prognosi riservata ma non in immediato pericolo di vita, una volta estratto dal veicolo dai vigili del fuoco arrivati da Mestre, è stato preso in cura dal Suem per il trasferimento all'Angelo.

Non grave il guidatore dell'autocisterna la cua parte anteriore è andata a stare in fosso. Gli operatori hanno lavorato a lungo per rimettere il tir in sesto sulla strada. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a far recuperare la macchina, completamente distrutta sulla parte anteriore, tanto che si era pensato il peggio. Ai rilievi ha lavorato il Motorizzato della polizia locale di Venezia che ha anche gestito il traffico indirizzando la viabilità per il tempo necessario al soccorso e ai rilievi. La statale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.