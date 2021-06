Schianto nel sottopasso, una donna ferita grave

Brutto incidente martedì pomeriggio a Mestre in zona Ca' Solaro, lungo il sottopasso stradale della via omonima. A scontrarsi sono state due auto che viaggiavano in direzioni opposte. Da una parte, proveniente da Marcon e diretta a Favaro, una Jeep guidata da un ragazzo 21enne di Mestre; dall'altra, una Fiat 500 L con a bordo una signora 69enne di Carpenedo. È stata quest'ultima ad avere la peggio: nell'impatto sarebbe rimasta ferita in modo grave, anche se comunque, in base alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Ferite in modo più lieve due ragazze che erano sedute sul sedile posteriore della Jeep.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivate le pattuglie della polizia locale. Stando a quanto accertato, il conducente della Jeep avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta in corrispondenza della curva nel sottopasso: a quel punto la macchina è andata a sbattere con la parte frontale sinistra contro la 500, prima di concludere la sua corsa contro il muro a lato carreggiata. Incolumi il conducente e il passeggero anteriore della Jeep.