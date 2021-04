Schianto frontale a Musile: un morto e un ferito grave

Un incidente frontale ha causato la morte di una persona, mentre una seconda è rimasta ferita in modo grave. L'impatto è avvenuto intorno alle 22 di domenica nel territorio di Musile di Piave lungo la strada provinciale 44, via Caposile.

I soccorsi sono arrivati sul posto nei minuti successivi, trovando le macchine in mezzo alla carreggiata, semidistrutte. I vigili del fuoco, con mezzi e personale provenienti da Jesolo e da San Donà, hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto gli automobilisti. Uno dei due era già morto, come constatato dai sanitari del 118. L'altro è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato d'urgenza in ospedale con un codice rosso.

Nell'incidente risulta coinvolto, in modo meno grave, anche un terzo veicolo. Alle forze dell'ordine spettano gli accertamenti per appurare la dinamica del sinistro.