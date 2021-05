Frontale in via Confine, due macchine fuori strada. Un ferito incastrato nell'abitacolo

È successo verso le 12.40 a Portogruaro dove i vigili del fuoco sono intervenuti. Coinvolte un'Audi e un'altra auto. I mezzi sono finiti su un campo: la donna estratta non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale e il 118

Due macchine sono finite fuori strada verso le 12.40 oggi, domenica 16 maggio. È successo in via Confine a Portogruaro dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo il frontale in cui una donna è rimasta ferita ed è stata presa in carico dai sanitari.

Le auto, dopo lo schianto, sono volate su un campo agricolo e una delle due si è rovesciata. I pompieri hanno operato per estrarre dall'abitacolo la signora rimasta incastrata. Nessuno, stando alle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Tra i 2 veicoli coinvolti un'Audi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118. La conducente è stata stabilizzata e trasferita in ambulanza in ospedale. Assistito sul posto dai sanitari l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.