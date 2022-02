Macchina fuori strada, giovane automobilista estratto dai pompieri

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare un automobilista di 31 anni rimasto incastrato nella macchina dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Il giovane ha perso il controllo guidando in località Sant'Antonio a Cavarzere ed è finito con l'auto fuori carreggiata, rovinando al di sotto del piano stradale.

L'incidente (in cui non sono stati coinvolti altri veicoli) si è verificato attorno alle 13.30. Poco dopo sono arrivati i soccorsi: i pompieri hanno estratto il ferito e l'hanno affidato alle cure dal personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato e trasferito all'ospedale di Chioggia. Stando alle prime informazioni non avrebbe riportato ferite gravi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Cavarzere.