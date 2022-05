Auto vola nel fosso, lo salvano i soccorsi

Vola nel fosso mentre è alla guida della sua Smart, alle porte di Caorle. L'incidente è accaduto oggi, venerdì 6 maggio, verso mezzogiorno, quando i soccorsi sono stati allertati per una macchina finita nel fossato poco distante dal ponte sul fiume Livenza con una persona a bordo, il conducente. In base alle prime informazioni l'uomo che è rimasto coinvolto, un 51enne del posto C.M., non sarebbe in pericolo di vita. A recuperarlo e prestargli le prime cure sono intervenuti sul posto i medici del Suem 118 arrivati con un'ambulanza e i vigili del fuoco con la squadra da Portogruaro.

L'uomo è stato portato all'ospedale e nel punto della fuoriuscita, che sembra autonoma visto che nessun altro veicolo è stato coinvolto, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Caorle per i rilievi e la ricostruzione delle cause dell'accaduto. Se il sinistro sia successo per una distrazione o un malore al volante saranno gli esiti della ricostruzione del fatto, in mano alla Municipale, a stabilirlo.