Esce di strada con l'auto alle 5 del mattino, 31enne ferito

Via Millepertiche

Una fuoriuscita di strada autonoma sarebbe la causa di un incidente accaduto stamattina verso le 4.45 a Millepertiche, frazione del Comune di Musile di Piave. Un 31enne mestrino, di origini albanesi, è stato soccorso dai sanitari del Suem, dai vigili del fuoco intervenuti per recuperare il mezzo e soccorrere il conducente, e i carabinieri di San Donà giunti sul posto per la dinamica e i rilievi dell'incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta una sola macchina.

L'uomo che ha riportato ferite non gravi è stato trasferito precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà. Al momento nessun provvedimento è stato adottato in attesa, come da prassi, degli esiti degli esami.