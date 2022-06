Furgone fuori strada in Romea

Un furgone è andato fuori strada lungo la statale Romea, in località Valli di Chioggia, nel pomeriggio di venerdì 3 giugno. Il veicolo ha perso aderenza e si è schiantato, concludendo la sua corsa contro il guardrail a lato carreggiata. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 17.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato poi preso in cura dal personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.