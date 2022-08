Si sporge dal finestrino dell'auto in corsa e cade sull'asfalto, grave 19enne di Scorzè

Si sporge dal finestrino dell'auto e vola sull'asfalto: 19enne di Scorzè è in condizioni critiche. Si trova ricoverato in Terapia intensiva del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova e lotta tra la vita e la morte. Tutto è successo sabato sera dopo le 20 nella frazione di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Padova). Forse una bravata. Il giovane era in macchina in via Fonti a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (PadovaOggi) insieme a due amici. Erano su un pik up Mitsubishi per trascorrere assieme il sabato sera.

A un certo punto il 19enne di Scorzè che si trovava seduto nel sedile posteriore del mezzo, secondo una prima ricostruzione si sarebbe sporto dal finestrino eccessivamente. Sta di fatto che all'altezza di una curva è volato fuori dall'abitacolo, andando a cadere violentemente sull'asfalto. Gli altri amici si sono subito accorti della gravità della situazione. Hanno bloccato l'auto e hanno chiamato i soccorsi. A Sant'Ambrogio, oltre ai carabinieri della locale stazione è giunta un'ambulanza del Suem 118 e l'elisoccorso di Treviso. Il ferito è stato stabilizzato ed elitrasportato all'ospedale di Padova. I medici si sono riservati la prognosi. Ha subito un importante trauma cranico. A lungo sono stati sentiti i giovani e il conducente dell'auto dai militari dell'Arma.