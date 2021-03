Incidente a Caorle, due macchine coinvolte: almeno un ferito

Almeno una persona è rimasta ferita, forse una donna, nell'incidente stradale accaduto domenica mattina, verso le 10, a Caorle, davanti al Pra' delle Torri, tra la rotatoria e Duna verde.

Due le macchine coinvolte. La segnalazione è giunta alle forze dell'ordine e la polizia locale è arrivata sul posto. Verso le 10 e tre quarti gli agenti stavano ancora operando per ricostruire l'accaduto, mentre i soccorsi del Suem 118 e i vigili del fuoco avevano prestato i primi soccorsi e liberato la ragazza che dovrebbe essere rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo del mezzo. Due le macchine coinvolte nell'impatto. Non è escluso che un'altra persona sia rimasta ferita. Non è chiara al momento la gravità dell'accaduto.