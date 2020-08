Violento impatto fra un camioncino e un'auto: morta una donna

Poco prima delle 7 del mattino di ferragosto in un incidente stradale avvenuto a Ca' Noghera ha perso la vita una donna a causa dello scontro tra un camioncino e una macchina. Per il violento impatto fra i mezzi sono rimasti feriti anche un ragazzo e il marito di lei, portati via in ambulanza. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per la rimozione del mezzi e la messa in sicurezza dell'area.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.