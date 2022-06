Violento scontro in rotonda, turista via con l'elicottero

Violento scontro giovedì mattina verso le 7 a Jesolo, all'altezza della rotonda dell'ipermercato Tosano. L'incidente è avvenuto tra una Volkswagen Polo e un furgone Fiat Ducato. Al volante dell'auto c'era un turista trentino di 55 anni che è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Mestre. Conseguenze sembra più lievi per il conducente del Ducato, un operatore commerciale del posto anche lui sui 55 anni, portato al pronto soccorso di Jesolo in ambulanza. Sembra che l'impatto sia avvenuto, per motivi che la polizia locale di Jesolo sta verificando, mentre la Polo procedeva verso Caposile e il furgone al contrario si immetteva in rotonda in direzione opposta.

Il Suem ha caricato in elicottero atterrato nelle vicinanze il turista trentino, portato all'Angelo, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la rotonda rimuovendo i veicoli incidentati. La polizia locale ha gestito la viabilità, oltre a eseguire i rilievi, per il tempo necessario a riportare la situazione alla normalità. Rallentamenti e disgudi per i veicoli in transito.