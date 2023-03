Auto rovesciata in via Caltana, una donna ferita

Auto rovesciata in via Caltana a Marano di Mira: i vigili del fuoco sono stati allertati per andare a soccorrere un'autista domenica mattina verso le 10, rimasta dentro a un veicolo che si è ribaltato stamattina sulla strada, dopo l'impatto con un'altra macchina. La donna era alla guida di una delle due vetture che si sono scontrate nell'incidente. Non sono state rilevate conseguenze per altre persone. Lo schianto è avvenuto per cause da ricostruire, di sicuro l'auto bianca è finita ruote all'aria e solo per fortuna la conducente non ha subito conseguenze gravi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto capottata la conducente, che è stata assistita dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferita in Pronto soccorso per altri accertamenti. Illeso l’altro automobilista. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.