Incidente in A4 fra Latisana e Portogruaro, un ferito

Un altro incidente mercoledì mattina lungo il tratto a tre corsie dell'A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Due mezzi, un autocarro e un furgone, si sono scontrati lateralmente verso mezzogiorno e una persona è rimasta ferita ma non sarebbe in condizioni gravi. L'impatto di oggi lungo questa parte di autostrada è il terzo dopo i sinistri, dalle conseguenze non gravi, che si sono verificati martedì sera.

Un tratto delicato su cui l'attenzione resta alta per via dei mortali che si sono verificati in precedenza, sempre segnalato anche per l'aumento del traffico dei mezzi pesanti in continuo transito fra i Paesi dell'est e l'Italia. Martedì alcuni disagi sono stati causati da un veicolo rimasto in panne sulla corsia di emergenza, che un ausiliario della concessionaria Autovie Venete ha soccorso a seguito di chiamata. Un altro impatto non grave ha generato altri rallentamenti che si sono risolti in breve tempo.