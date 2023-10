Incidente pullman, Brugnaro: «Una scena apocalittica. Lutto cittadino». Il cordoglio di Meloni

«Una scena apocalittica, non ci sono parole». Sono queste le prime parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a pochi minuti dal gravissimo incidente che si è verificato martedì sera sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'autostrada A4.

Un dramma che ha causato diverse vittime (il numero non è ancora stato confermato, ma si parla di almeno 20 morti). «Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità - ha scritto Brugnaro sui social -. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto». Il sindaco ha raggiunto il luogo dell'incidente insieme ai soccorritori: forze dell'ordine, operatori del 118, vigili del fuoco. «Sono vicino alle famiglie delle vittime coinvolte. Solidarietà alla città di Venezia e all'amministrazione comunale che ha già dichiarato il lutto cittadino», è il commento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si pronuncia sul tragico evento: «Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco Luigi Brugnaro per esprimere il suo cordoglio.

«? una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di più di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. L’incidente ha coinvolto anche alcuni minori - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -. Esprimo sin da ora il cordoglio dell’intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti. Ho chiesto all’intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell’assistenza».

«Un dramma che mi colpisce profondamente, mi ferisce a lutto per la mia città - ha detto il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon - Inspiegabile, fatale e drammatico nella sua realtà. Sono vicino alle famiglie che piangono i loro cari scomparsi nel gravissimo incidente che ha coinvolto un pullman di linea precipitato a Mestre. Una tragedia che lascia sgomenti».

«Seguiamo con apprensione l'evolversi della situazione dopo il tragico incidente di Mestre - dichiara il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della commissione trasporti, Jonatan Montanariello -. In attesa di conoscere le cause di quanto accaduto, siamo vicini a quanti sono stati coinvolti dall'incidente e alle loro famiglie. Ci sarà tempo per riflettere comunque sulle condizioni spesso proibitive e sulle incognite in termini di sicurezza che segnano il lavoro quotidiano degli autisti a bordo dei mezzi di linea». Aggiunge la capogruppo del Pd Veneto: «Assistiamo sconcertati ed addolorati a quanto è accaduto a Mestre. Si tratta di una tragedia enorme e vogliamo esprimere il nostro profondo cordoglio alle famiglie delle vittime. Continuiamo a seguire con apprensione l'evolversi del quadro, in attesa di conoscere le cause dell'incidente».

«La nostra città è stata colpita da una immane tragedia - ha commentato Luana Zanella, presidente di Alleanza verdi e Sinistra alla Camera -. Sono sconvolta e addolorata, mi inchino di fronte alla disperazione di tante famiglie e della comunità tutta, in attesa di conoscere la dinamica precisa dell'incidente».