Bus precipitato, la ricostruzione: l'ipotesi di un malore dell'autista

Un malore accusato dall'autista. È questa, allo stato attuale, l'ipotesi principale sull'origine dell'incidente avvenuto ieri sera a Mestre. Un bus è fuoriuscito dalla carreggiata mentre percorreva il cavalcavia della Vempa, ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel vuoto vicino ai binari, dopo un volo di una decina di metri. Il mezzo, poi, ha preso fuoco per cause ancora da stabilire. Sono 21 le vittime accertate, tra cui un bambino di un anno e un adolescente e 15 i feriti (due bambini e due adolescenti) di cui almeno cinque gravi.

«Cruciale sarà l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e delle videocamere interne del bus», spiega il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all'indomani della tragedia. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta e le prossime ore potrebbero essere decisive per fare luce sulla vicenda. Al momento, gli investigatori propendono per l'ipotesi che l'autista, il trevigiano Alberto Rizzotto, possa essersi sentito male all'improvviso e aver perso il controllo del veicolo. Ma sono necessari ulteriori approfondimenti per confermarlo.

Le vittime

Il bus era carico di persone: a bordo viaggiavano una comitiva di cittadini ucraini e anche passeggeri di altre nazionalità. Tra le vittime identificate ci sono cinque cittadini ucraini, un tedesco, un croato, un francese e l'autista. Alcuni dei feriti sono ancora in fase di identificazione. Le salme sono state portate in obitorio a Mestre. Nei soccorsi sono stati impegnati oltre un centinaio di vigili del fuoco, più di 40 mezzi del Suem e l'elicottero del Suem118 di Treviso, che hanno lavorato tutta la notte. Il Gruppo Human Company, proprietario di "hu Venezia camping in town", struttura che ospitava alcune delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto questa sera a Mestre, ha espresso «il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari dei passeggeri. Siamo in contatto con la direzione sanitaria degli ospedali e con le autorità competenti per aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulle condizioni di salute dei feriti».

Bandiere a mezz'asta

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annullato tutti gli appuntamenti odierni in segno di lutto. «Oggi in tutte le sedi regionali del Veneto verranno esposte le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto pubblico dopo il gravissimo incidente avvenuto a Mestre - ha detto il governatore Zaia -. Invito anche tutti i Comuni e gli enti locali ad adottare questa forma di cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha disposto il lutto cittadino.