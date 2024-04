Giornata campale per gli incidenti. In serata un bus tampona un tir: altri feriti

Giornata campale per gli incidenti a ripetizione accaduti lungo l'A4 martedì, a partire dal mattino con feriti non in pericolo di vita, fino alla sera quando alle 18.15 i vigili del fuoco sono intervenuti tra gli svincoli di San Donà e Cessalto per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un bus di nazionalità straniera, in cui alcuni sono rimasti feriti non in modo non grave tra i 23 passeggeri e i due autisti a bordo. Il traffico marcato e gli spostamenti del primo maggio hanno messo sotto stress la viabilità nel tratto di A4 più "delicato", sul Veneto orientale.

I pompieri da Motta di Livenza, San Donà e Treviso con l’autogrù hanno messo in sicurezza il pullman, mentre i passeggeri sono stati assistiti dal personale delle squadre e da quello sanitario del Suem, arrivato con più ambulanze. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’A4. I vigili del fuoco dopo i soccorsi hanno provveduto con un proprio bus a caricare e mettere al sicuro i passeggeri che non avevano bisogno di assistenza e cure. Le immagini del parabrezza in frantumi avevano fatto pensare a qualche coinvolto in maniera grave. Sono riusciti a salvarsi tutti, alcuni rimediando botte, contusioni, ferite a causa dello schianto contro il camion che viaggiava davanti, e che l'autista non ha avuto modo di evitare, e ha mandato in frantumi il vetro mezzo. Il bilancio è di dieci feriti, tutti – stando a una prima ricostruzione – in maniera non grave. Nel punto in cui si è verificato il sinistro, il traffico scorre lungo la corsia di emergenza in quanto la corriera occupa parte della corsia di marcia e di sorpasso. Il mezzo pesante è già stato rimosso dalla carreggiata. La situazione è tornata alla normalità. Il personale di Autostrade Alto Adriatico (ausiliari e manutenzione) con apposite segnaletiche hanno consentito di far fluire il traffico lungo la corsia di emergenza e in circa due ore dal sinistro è stata ripristinata la circolazione.