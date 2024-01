Mamma e bimba investite a Ca' Di Valle, la piccola elitrasportata a Padova

Una bambina di tre anni trasportata d'urgenza in elicottero a Padova, la mamma ferita trasferita in ambulanza dal Suem all'ospedale di San Donà: è il bilancio dell'investimento di oggi, 9 gennaio, a Ca' Di Valle. Verso le 17 entrambe sono state travolte da un furgone in via Fausta, mentre dall'ambulatorio del pediatra dove si erano recate. Non sarebbero in pericolo di vita, la piccola però è in stata messa in osservazione. Il mezzo le ha centrate mentre attraversavano sulle strisce pedonali, la mamma portava avanti il passeggino con la bimba, e in base ai primi rilievi della polizia locale di Cavallino Treporti, poco distante dal distributore di benzina dove via Fausta torna a restringersi in direzione di Ca' Savio, il furgone che arrivava da Jesolo, non le avrebbe viste e le ha centrate.

Il veicolo appartiene a una ditta artigiana con sede a Ca' Savio e l'operatore stava rientrando per concludere l'attività della giornata. Dall'esame dei parametri dell'alcol tutto è risultato in ordine. Sarà la ricostruzione degli agenti a stabilire se a causare l'investimento sia stato un abbaglio dalle luci dei veicoli che provenivano in senso opposto di marcia. Sempre alla stessa ora, martedì, all'altezza di Meolo due macchine si sono scontrate in A4 e due persone sono finite all'ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi, entrambi per accertamenti sono stati trasferiti dal Suem all'ospedale di San Donà di Piave. In serata l'Anas ha dovuto infine chiudere temporaneamente in entrambe le direzioni la strada statale 14, "Triestina", per un incidente accaduto a San Stino di Livenza. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli leggeri causando il ferimento di una persona. Sul posto il Suem per i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.