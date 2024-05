Cisterna con 5 mila litri di gasolio si rovescia fuori strada. Operatori Nbcr e Arpav per i soccorsi

Un camion cisterna e un suv si scontrano ed escono di strada. L'incidente è successo nel pomeriggio di mercoledì, tra l'aeroporto e lo svincolo di Favaro Dese, dove i vigili del fuoco sono arrivati alle 15.40 in soccorso a due mezzi che viaggiavano in direzione tangenziale di Mestre quando è avvenuto l'impatto. La cisterna finita in fosso ribaltata conteneva 5000 litri di gasolio e ha terminato la corsa oltre il margine del bordo stradale. Feriti tutti e due i conducenti dei veicoli, soccorsi dal Suem per cure e accertamenti.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre anche con il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), hanno tamponato la perdita di carburante per poi procedere al travaso del gasolio dalla cisterna di partenza su un'altra fatta arrivare a posta. I feriti, presi in cura dal personale sanitario del Suem, sono andati al Pronto soccorso. Sul posto anche l’Arpav per valutare le conseguenze sul terreno dello sversamento di carburante. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 19. Il recupero dei mezzi è stato fatto a cura della concessionaria del tratto, Cav.