Fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante a San Donà: chiuso tratto della Statale 14

Un tratto della strada statale 14 "della Venezia Giulia" è stato chiuso temporaneamente al taffico questa mattina, in direzione Venezia, a causa di una fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante al chilometro 40,185, all'altezza di San Donà di Piave.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Inevitabili le ripercussioni al traffico, mentre il conducente del camion non avrebbe riportato serie ferite a seguito del sinistro, sulle cui cause non è stata ancora fatta chiarezza.