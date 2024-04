Scontro con un tir al ritorno dalla Slovenia, muore Enrico Teodoro

Amava la moto e i viaggi. Enrico Teodoro mestrino di 66 anni (67 li avrebbe compiuti a giugno) ha perso la vita nello scontro con un autoarticolato mentre mercoledì sera viaggiava lungo l'autostrada A34, allo svincolo di Gradisca D'Isonzo in Friuli, e stava tornando verso Venezia.

Era montato in sella alla sua Guzzi 750 in tarda mattinata, probabilmente aveva raggiunto la Slovenia, e verso sera si era rimesso in viaggio per tornare alla Gazzera, a casa sua in via Pirano, dove si era trasferito da circa due anni. Separato, con una figlia ormai grande e diventato nonno poco più di un anno fa, il dottor Enrico Teodoro, commercialista e consulente finanziario, si godeva la sua libertà. Anche la Guzzi l'aveva presa da poco, al posto della Swm 440, e mercoledì, dopo il consueto caffè con gli amici al bar Primavera a cento metri da casa sua, ha detto che sarebbe partito per lavoro (non è escluso abbia incontrato qualche cliente) e ha poi proseguito oltre il confine per rincasare verso sera. O almeno così doveva essere.

Intorno alle 23.30, secondo le ricostruzioni, mentre si trovava tra l'Italia e la Slovenia verso Villesse, sulla A34, si è scontrato contro un mezzo pesante di targa spagnola e per il violento impatto si è schiantato sull'asfalto. L'autista del tir, che ha fermato il mezzo per prestare soccorso, ha dato subito l'allarme. Nonostante il casco indossato e l'abbigliamento resistente, i soccorritori inviati dalla Sala operativa emergenza sanitaria (Sores) del Friuli Venezia Giulia una volta arrivati hanno potuto solo riscontrare che Enrico Teodoro era deceduto.

La polizia del Centro operativo autostradale di Udine si è occupata dei rilievi e di ricostruire l'incidente la cui dinamica è al vaglio della magistratura di Gorizia. Poi è stata avvisata la famiglia. Gli amici del bar della Gazzera, di Enrico ancora non sapevano niente nel pomeriggio «Ci siamo presi il caffè assieme giusto l'altro pomeriggio - commentano - Non può essere morto». «L'ho visto mercoledì, poi non l'ho più sentito». Ma nulla era sembrato strano perché tutti sapevano che il 66enne amava viaggiare continuamente. Prendeva e partiva. Ultimamente, dicono, era stato in Ungheria, e prima in Austria e in Germania. «Era una persona discreta e molto disponibile - racconta chi lo ha incontrato - Ultimamente era un vulcano, pieno di energia e di voglia di fare».