Bici contro una macchina, una donna in pronto soccorso

Incidente tra una bicicletta e un'automobile verso le 7.40 di giovedì a Portogruaro, all'incrocio fra via Aldo Moro e via Villastorta. Probabilmente a causa di un mancato rispetto della precedenza, i due mezzi si sono scontrati e la ciclista, H.S. di 44 anni del posto, è finita addosso al cofano, sbattendo poi la testa sul parabrezza della macchina.

L'auto era condotta da una signora di Portogruaro, C.Z. di 56 anni. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica da parte della polizia stradale, quando sono le 10 e mezza. La ciclista è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Portogruaro e al momento è sotto osservazione per un trauma cranico.