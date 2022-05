Incidente frontale a Eraclea, morto un 33enne

Un giovane di 33 anni, Nicolò Manica, residente a Ceggia, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Eraclea lungo via Vivaldi, nelle vicinanze di Ponte Crepaldo. I soccorsi del 118, arrivati sul posto assieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

L'incidente si è verificato poco dopo mezzanotte e mezza. I carabinieri della compagnia di San Donà sono arrivati per eseguire i rilievi ed avviare le indagini. Manica, in base ad una prima ricostruzione, stava guidando verso casa, in direzione Ceggia, quando la sua Lancia Ypsilon si è scontrata frontalmente contro una Kia Sportage che procedeva nella direzione contraria. Sembra - ma è solo una prima ipotesi - che sia stata la Ypsilon, all'altezza di una curva, ad allargarsi eccessivamente verso la corsia opposta. Lo scontro è stato inevitabile.

A bordo della Kia viaggiavano invece tre persone. Sono state prese in cura dal personale sanitario, ma avrebbero riportato lesioni non gravi. I carabinieri proseguono le indagini per accertare nei dettagli la dinamica dell'accaduto, mentre i due veicoli sono stati messi sotto sequestro.