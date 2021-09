Incidente tra mezzi pesanti sul passante: un conducente ferito, traffico deviato sulla tangenziale

Un incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto poco dopo le 12.15 di oggi, lunedì 27 settembre, al chilometro 380 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste: ferito uno dei due conducenti. Il sinistro è al vaglio della polizia stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il bivio tra la A4 e la A57 a Spinea. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, estratto il camionista bloccato nella cabina. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito all'ospedale. L'elisoccorso volato sul posto, che inizialmente si pensava dovesse caricare il ferito, è rientrato vuoto perché l'uomo è stato portato via in ambulanza. In base ai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di Cav. Il traffico sul passante è rimasto bloccato anche nel pomeriggio, a tre ore dall'incidente. I vigili del fuoco e i mezzi del soccorso meccanico, con il personale di Concessioni Autostradali Venete (Cav), hanno lavorato oltre due ore per liberare il tratto. Il Passante, in direzione Trieste, è chiuso all’altezza del bivio A4-A57, a Dolo, con deviazione del traffico sulla tangenziale di Mestre, verso Trieste.